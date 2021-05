Primo Maggio. I sindacati: vaccinare, non licenziare (Di domenica 2 maggio 2021) Divisi ma uniti, quest'anno Cigl Cisl e Uil hanno celebrato il Primo Maggio in luoghi diversi, simbolo del lavoro e della lotta al Covid: le Acciaierie Ast di Terni, l’ospedale dei Castelli romani a Fontana di Papa, il centro smistamento Amazon di Passo Corese. vaccinare e non licenziare, hanno chiesto i sindacati confederali al governo. Ecco un estratto delle interviste ai segretari generali, Landini, Sbarra, Bombardieri, e ai lavoratori, realizzate dai nostri inviati per lo Speciale Primo Maggio andato in onda su Rainews Leggi su rainews (Di domenica 2 maggio 2021) Divisi ma uniti, quest'anno Cigl Cisl e Uil hanno celebrato ilin luoghi diversi, simbolo del lavoro e della lotta al Covid: le Acciaierie Ast di Terni, l’ospedale dei Castelli romani a Fontana di Papa, il centro smistamento Amazon di Passo Corese.e non, hanno chiesto iconfederali al governo. Ecco un estratto delle interviste ai segretari generali, Landini, Sbarra, Bombardieri, e ai lavoratori, realizzate dai nostri inviati per lo Specialeandato in onda su Rainews

