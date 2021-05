Ordine d’arrivo MotoGP, GP Spagna 2021: risultati e classifica (Di domenica 2 maggio 2021) Il Motomondiale 2021 è proseguito oggi, domenica 2 maggio, con il GP di Spagna, valido come quarta prova del calendario. Nel tardo pomeriggio italiano si è conclusa la gara della MotoGP: di seguito l’Ordine d’arrivo. Non conclude il primo giro l’iberico Alex Marquez. Ordine d’arrivo GP Spagna 2021 MotoGP 1 F. QUARTARARO 22:11.182 2 J. MILLER +1.1403 F. MORBIDELLI +3.8294 F. BAGNAIA +3.910 5 A. ESPARGARO +5.036 6 T. NAKAGAMI +5.295 7 J. MIR +6.268 8 M. VIÑALES +7.549 9 J. ZARCO +8.061 10 M. MARQUEZ +8.651 Primo giro non terminato 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda Foto: MotoGP.com Press Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Il Motomondialeè proseguito oggi, domenica 2 maggio, con il GP di, valido come quarta prova del calendario. Nel tardo pomeriggio italiano si è conclusa la gara della: di seguito l’. Non conclude il primo giro l’iberico Alex Marquez.GP1 F. QUARTARARO 22:11.182 2 J. MILLER +1.1403 F. MORBIDELLI +3.8294 F. BAGNAIA +3.910 5 A. ESPARGARO +5.036 6 T. NAKAGAMI +5.295 7 J. MIR +6.268 8 M. VIÑALES +7.549 9 J. ZARCO +8.061 10 M. MARQUEZ +8.651 Primo giro non terminato 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda Foto:.com Press

