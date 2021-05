Napoli-Cagliari le formazioni ufficiali | Osimhen punta centrale

Leggi su napolipiu

(Di domenica 2 maggio 2021)scendono in campo con obiettivi diversi ma con la stessa voglia di raccogliere punti. Entrambe lehanno bisogno di fare bottino pieno. I campani lottano per la qualificazione Champions League, mentre i sardi per la salvezza. Qui– Gennaro Gattuso alla fine scoglie i dubbi in attacco e propone Lozano etitolari al posto di Politano e Mertens, pronti ad entrare a partita in corso. Ospina non è nemmeno convocato e quindi in porta ci va Meret. In difesa Manolas rientra dopo la squadra e Fabian Ruiz dopo l’infortunio. Qui– Alla fine Semplici decide di lasciare fuori Joao Pedro che va in panchina, l’attaccante è diffidato e rischia di saltare la sfida salvezza con il Benevento della prossima giornata. Il tecnico dei sari, che viene da tre ...