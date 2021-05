MotoGP, la griglia di partenza di oggi: GP Spagna. Quartararo in pole, Valentino Rossi in sesta fila (Di domenica 2 maggio 2021) Sarà Fabio Quartararo a scattare dalla pole position del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di MotoGP. A Jerez de la Frontera il francese della Yamaha ha realizzato il miglior tempo nelle qualifiche di ieri davanti ad un ottimo Franco Morbideelli (Yamaha Petronas) e al britannico della Ducati Jack Miller. Ad aprire la seconda fila, in quarta posizione, sarà Francesco Bagnaia con la sua Ducati davanti al giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda) e al francese Johann Zarco (Ducati Pramac). Solo settimo Maverick Vinales con l’altra Yamaha ufficiale. Grosse difficoltà sia per Marc Marquez sia per Valentino Rossi, che prenderanno il via rispettivamente dalla quattordicesima e diciassettesima posizione. Entrambi sono stati eliminati nel Q1, con lo spagnolo che sta ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Sarà Fabioa scattare dallaposition del GP di, quarto round del Mondiale 2021 di. A Jerez de la Frontera il francese della Yamaha ha realizzato il miglior tempo nelle qualifiche di ieri davanti ad un ottimo Franco Morbideelli (Yamaha Petronas) e al britannico della Ducati Jack Miller. Ad aprire la seconda, in quarta posizione, sarà Francesco Bagnaia con la sua Ducati davanti al giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda) e al francese Johann Zarco (Ducati Pramac). Solo settimo Maverick Vinales con l’altra Yamaha ufficiale. Grosse difficoltà sia per Marc Marquez sia per, che prenderanno il via rispettivamente dalla quattordicesima e diciassettesima posizione. Entrambi sono stati eliminati nel Q1, con lo spagnolo che sta ...

