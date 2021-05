MotoGP, Jack Miller commosso dopo la prima vittoria in Ducati: “Gli ultimi giri sono stati i più lunghi della mia carriera” (Di domenica 2 maggio 2021) Domenica memorabile a Jerez de la Frontera per la Ducati ed in particolare per Jack Miller, che si impone nel Gran Premio di Spagna 2021 centrando il secondo successo della carriera nel Mondiale MotoGP (vinse ad Assen nel 2016 sul bagnato con la Honda). Per il 26enne australiano si tratta della prima affermazione con la casa di Borgo Panigale, dopo una sequenza di 9 podi senza vittorie dal 2017 in poi. Jackass ha disputato una gara praticamente perfetta fin dalla partenza, superando entrambe le Yamaha allo start e mettendosi a dettare il passo grazie ad un ritmo molto solido. Il nativo di Townsville classe 1995, scavalcato da Fabio Quartararo dopo alcune tornate, ha poi sfruttato le difficoltà fisiche ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Domenica memorabile a Jerez de la Frontera per laed in particolare per, che si impone nel Gran Premio di Spagna 2021 centrando il secondo successonel Mondiale(vinse ad Assen nel 2016 sul bagnato con la Honda). Per il 26enne australiano si trattaaffermazione con la casa di Borgo Panigale,una sequenza di 9 podi senza vittorie dal 2017 in poi.ass ha disputato una gara praticamente perfetta fin dalla partenza, superando entrambe le Yamaha allo start e mettendosi a dettare il passo grazie ad un ritmo molto solido. Il nativo di Townsville classe 1995, scavalcato da Fabio Quartararoalcune tornate, ha poi sfruttato le difficoltà fisiche ...

