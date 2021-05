Michele Bravi risponde a Pio e Amedeo dal palco del Concertone | “Le parole possono avere un peso enorme Contano quanto le intenzioni”

(Di domenica 2 maggio 2021) Suldeldel primo maggio si è parlato anche didelle. E in particolare del monologo del duo comico Pio eandato in onda venerdì sera durante l’ultima puntata di Felicissima Sera su Canale 5, nel quale i presentatori hanno parlato dell'”eccesso di ‘politically correct”, rivendicando la possibilità di utilizzareconsiderate offensive, come “ne***” e “ri*******” se svincolate da un intento offensivo. Suggerendo a chi subisce insulti di “ridere in faccia” all’interlocutore. “In questi giorni si è parlato tantissimo dell’uso delle– ha dettodall’Auditorium Parco della Musica di Roma, senza citare direttamente Pio e– E qualcuno ha detto che l’intenzione è molto più importante ...

OndeFunky : Michele ?? LE PAROLE SONO IMPORTANTI @michele_bravi MANTIENI IL BACIO (io non mi so difendere mai da questa canzone) #1M2O21 #concertone - stanzaselvaggia : Hanno fatto meno rumore ieri, ma le parole di Michele Bravi sono state bellissime. - RaiRadio2 : «È stato il mio primo #PrimoMaggio. L'ultima volta ero nel pubblico.» @michele_bravi nel backstage del #Concertone… - SOBAR0KI : RT @yleniaindenial: Fuori tutto è magnifico ma Fedez che sputtana contemporaneamente lega, governo, rai e Michele Bravi che sputtana Pio e… - SVGITTA : RT @contechristino: Michele Bravi, signore e signori ?? -

