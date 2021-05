Mercato Juventus, PSG su Dybala: che intreccio con Mbappè, i dettagli (Di domenica 2 maggio 2021) Mercato Juventus – Nel prossimo Mercato la Juventus dovrà per forza di cose prendere in esame la situazione di diversi elementi della sua rosa. C’è chi come Paulo Dybala deve ancora scrivere il suo futuro. In questa stagione l’attaccante si è visto pochissimo, a causa di ripetuti infortuni. Tornato finalmente a disposizione, adesso è inserito stabilmente o quasi nell’undici titolare di Pirlo. Ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e questa è una vicenda che la Juventus deve risolvere al più presto. Perché dal rinnovo si capirà quale sarà il destino della “Joya”. Mercato Juventus, il PSG tiene d’occhio la Joya Come riporta Le10sport.com, il Psg continua a tenere d’occhio la situazione legata al numero dieci bianconeri. Il direttore sportivo dei ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 2 maggio 2021)– Nel prossimoladovrà per forza di cose prendere in esame la situazione di diversi elementi della sua rosa. C’è chi come Paulodeve ancora scrivere il suo futuro. In questa stagione l’attaccante si è visto pochissimo, a causa di ripetuti infortuni. Tornato finalmente a disposizione, adesso è inserito stabilmente o quasi nell’undici titolare di Pirlo. Ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e questa è una vicenda che ladeve risolvere al più presto. Perché dal rinnovo si capirà quale sarà il destino della “Joya”., il PSG tiene d’occhio la Joya Come riporta Le10sport.com, il Psg continua a tenere d’occhio la situazione legata al numero dieci bianconeri. Il direttore sportivo dei ...

