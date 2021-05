Maldive, successo per lo chef Andrea Berton e il primo ristorante subacqueo made in Italy (Di domenica 2 maggio 2021) L’alta cucina del made in Italy si serve anche nei fondali marini. Il protagonista di questa esperienza è lo chef stellato Andrea Berton che nel resort di lusso “You&Me by Cocoon” – inaugurato nel 2019 alle Maldive per coppie e viaggi di nozze -, ha aperto il primo ristorante sott’acqua, chiamato H2O, immerso tra i cangianti fondali corallini dell’atollo di Raa, a 30 minuti di volo più 20 minuti di motoscafo dall’aeroporto di Velana. Il locale è stato coraggiosamente inaugurato, proprio nell’anno dello scoppio del Covid, dal tour operator milanese Azemar che ha oltre 30 anni di esperienza in viaggi nell’Oceano Indiano oltre che in mete esclusive di Maldive, Mauritius e Zanzibar. L’ambiente è naturalmente caratterizzato dalle ampie ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021) L’alta cucina delinsi serve anche nei fondali marini. Il protagonista di questa esperienza è lostellatoche nel resort di lusso “You&Me by Cocoon” – inaugurato nel 2019 alleper coppie e viaggi di nozze -, ha aperto ilsott’acqua, chiamato H2O, immerso tra i cangianti fondali corallini dell’atollo di Raa, a 30 minuti di volo più 20 minuti di motoscafo dall’aeroporto di Velana. Il locale è stato coraggiosamente inaugurato, proprio nell’anno dello scoppio del Covid, dal tour operator milanese Azemar che ha oltre 30 anni di esperienza in viaggi nell’Oceano Indiano oltre che in mete esclusive di, Mauritius e Zanzibar. L’ambiente è naturalmente caratterizzato dalle ampie ...

