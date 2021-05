Lazio Genoa, Immobile raggiunge Piola: 149 gol con la maglia biancoceleste (Di domenica 2 maggio 2021) Con il rigore realizzato contro il Genoa, Ciro Immobile ha raggiunto Silvio Piola nella classifica all time dei marcatori della Lazio Immobile non sbaglia dal dischetto e sigla il raddoppio in Lazio-Genoa. L’attaccante tocca così quota 149 gol con l’Aquila sul petto e raggiunge ufficialmente Silvio Piola. Una volta in più, Ciro è ella storia dei biancocelesti. Eccola la Top 10 dei Bomber della Lazio di tutti i tempi: Silvio Piola: 149 (1934-1943) Ciro Immobile: 149 (2016-2021) Giuseppe Signori: 127 (1992-1998) Giorgio Chinaglia: 122 (1969-1976) Bruno Giordano: 108 (1975-1985) Tommaso Rocchi: 105 (2004-2013) Aldo Puccinelli: 78 (1940-1943/1945-1955) Renzo Garlaschelli: 64 ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Con il rigore realizzato contro il, Ciroha raggiunto Silvionella classifica all time dei marcatori dellanon sbaglia dal dischetto e sigla il raddoppio in. L’attaccante tocca così quota 149 gol con l’Aquila sul petto eufficialmente Silvio. Una volta in più, Ciro è ella storia dei biancocelesti. Eccola la Top 10 dei Bomber delladi tutti i tempi: Silvio: 149 (1934-1943) Ciro: 149 (2016-2021) Giuseppe Signori: 127 (1992-1998) Giorgio Chinaglia: 122 (1969-1976) Bruno Giordano: 108 (1975-1985) Tommaso Rocchi: 105 (2004-2013) Aldo Puccinelli: 78 (1940-1943/1945-1955) Renzo Garlaschelli: 64 ...

