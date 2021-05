La proposta di Conte: 'Riformiamo una Rai incrostata togliendola dalla politica' (Di domenica 2 maggio 2021) Tutti lo dicono e nessuno lo ha fatto: "Questo è il momento giusto per riformare la Rai e sottrarla alle ingerenze della politica. Buona parte delle forze politiche rappresentate in Parlamento ... Leggi su globalist (Di domenica 2 maggio 2021) Tutti lo dicono e nessuno lo ha fatto: "Questo è il momento giusto per riformare la Rai e sottrarla alle ingerenze della. Buona parte delle forze politiche rappresentate in Parlamento ...

ilfoglio_it : Senza Casaleggio e Rousseau, Beppe Grillo è senza scudo. Ma ha una decina di processi civili in corso. E una richie… - nino_pitrone : @FroioPietro Si è raggiunto il #PuntoDiRottura! Speriamo che accettino la proposta di #Conte! - globalistIT : - AleZanza : RT @deidda: Il 1 maggio Conte rilancia il riscatto gratuito della laurea per i giovani peccato che per 2 governi sia stato Presidente del C… - danieledv79 : RT @AleGrigo1992: I vertici #RAI attuali sono stati nominati durante il suo primo governo in conformità alla L. Gasparri ed alla L. 220/201… -