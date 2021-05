Inter, Lukaku: “Sono orgoglioso di giocare qui, contento per tutti gli interisti” (Di lunedì 3 maggio 2021) “Sono molto contento per tutti gli Interisti nel mondo, contento per la squadra, per il mister e il suo staff, per il presidente. Quest’anno è stato un bell’anno per noi, Sono orgoglioso di giocare per l’Inter. Per me è il momento di festeggiare con le persone, per tanti giocatori è il primo titolo e si deve festeggiare con i ragazzi. Sì questo è stato l’anno più bello della mia carriera“. Lo ha detto Romelu Lukaku, Intervistato ai microfoni di Sky Sport, nel giorno in cui l’Inter ha vinto lo scudetto in maniera matematica. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) “moltopergliisti nel mondo,per la squadra, per il mister e il suo staff, per il presidente. Quest’anno è stato un bell’anno per noi,diper l’. Per me è il momento di festeggiare con le persone, per tanti giocatori è il primo titolo e si deve festeggiare con i ragazzi. Sì questo è stato l’anno più bello della mia carriera“. Lo ha detto Romeluvistato ai microfoni di Sky Sport, nel giorno in cui l’ha vinto lo scudetto in maniera matematica. SportFace.

