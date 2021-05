Inter | la festa scudetto può partire | il regalo del Sassuolo | Atalanta bloccata sull' 1-1

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 maggio 2021) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Spettacolo e grandi giocate nell'1-1 trache regala loall'di Conte. I bergamaschi lottano, ma non vanno oltre il pari contro i neroverdi, complice anche un calcio di rigore fallito da Muriel nella ripresa. De Zerbi sceglie il suo consueto 4-2-3-1, con Defrel come terminale offensivo, davanti al trio Berardi-Traorè-Boga; dall'altra parte Gasperini opta per la difesa a 3-4-1-2 con Hateboer e Gosense corsie, mentre dietro a Zapata ci sono Malinovskyi e Pessina. Pronti via e al 5? è l'a rendersi pericolosa con Malinovsky che su calcio di punizione impegna Consigli. La gara è tirata con le due squadre che si studiano. Al 19? sono i neroverdi a provarci con Obiang, ottimamente servito da Locatelli, ma la girata del ...