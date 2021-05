Inter, anche l’ex Mauro Icardi celebra lo Scudetto: “Complimenti Campioni” (Di domenica 2 maggio 2021) L’Inter quest’oggi ha potuto festeggiare la vittoria del suo diciannovesimo Scudetto con ben quattro giornate di anticipo. In molti si sono congratulati con il club nerazzurro per questo importante successo e anche un ex molto che non si è lasciato benissimo con i meneghini ha voluto celebrare la vittoria degli uomini di Antonio Conte. Si tratta dell’attaccante del Paris Saint-Germain Mauro Icardi che, attraverso le sue Instagram stories, ha postato una foto dei festeggiamenti dei tifosi: “Complimenti Campioni”. Mauro Icardi Instagram Stories SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) L’quest’oggi ha potuto festeggiare la vittoria del suo diciannovesimocon ben quattro giornate di anticipo. In molti si sono congratulati con il club nerazzurro per questo importante successo eun ex molto che non si è lasciato benissimo con i meneghini ha volutore la vittoria degli uomini di Antonio Conte. Si tratta dell’attaccante del Paris Saint-Germainche, attraverso le sue Instagram stories, ha postato una foto dei festeggiamenti dei tifosi: “”.Instagram Stories SportFace.

