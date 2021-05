Formula 1 | Gp del Portogallo | trionfa Luis Hamilton | Ferrari fuori dal podio La nuova classifica piloti

Leggi su cityroma

(Di domenica 2 maggio 2021) Foto di José Sena Goulao / Ansavince il Gp deldi1 davanti a Verstappen e Bottas . Lachiude in 6ª posizione con Leclerc e in 11ª con Sainz: laArchiviata la settimana di pausa, torna lo spettacolo della1. Il pomeriggio delle 4 ruote va in scena all’ Autódromo Internacional do Algarve di Portimao, per il Gp del. Una gara in cui in tanti hanno qualcosa da dimostrare, ad iniziare da Valtteri Bottas. Il finlandese, poleman di giornata, ha tutta l’intenzione di far bene in terra lusitana, cercando finalmente di dare una svolta ad una stagione iniziata in maniera tutt’altro che positiva e che rischia di essere l’ultima in Mercedes. Alle sue spalle Lewis ...