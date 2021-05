Fedez-Rai | il cortocircuito dei giallofucsia Salvini | “Polemica tutta interna alla sinistra”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag – Come era ampiamente prevedibile, iattaccano la Rai per aver provato a censurareal concertone del primo maggio e ripartonocarica con il ddl Zan, mentreminimizza: “”. All’indomani del discorso del rapper dal palco del concertone – con cui il marito della Ferragni ha attaccato la Lega sul ddl Zan – Pd e M5S chiedono spiegazioni e scuse dRai e si stracciano le vesti per la censura (che poi non c’è stata, in realtà). Da Zingaretti a Di Maio, passando per Conte e la Raggi, tutti protestano per la tv pubblica che vuole imbavagliare il libero pensiero degli artisti e ribadiscono l’urgenza di sbloccare il ddl Zan, incardinato in ...