Fedez, da influencer a leader. Analisi di una metamorfosi (Di domenica 2 maggio 2021) Tutti, ma proprio tutti, all’inseguimento di Fedez che oramai non è più solo un influencer, sarebbe davvero riduttivo a questo punto confinarlo nella categoria, ma è già un leader della social politics, ovvero di quella dimensione dell’agire politico espressione matura delle società liquide. Segretari di partito, peones e ministri, opinionisti e giornalisti, nelle ultime ventiquattro ore hanno provato ad agganciare la scia luminosa, per intensità e pervasività, che ha squarciato l’universo della rete immediatamente dopo che il rapper più famoso d’Italia ha postato sul profilo Twitter il video della telefonata con i vertici di Rai 3 che in meno di un giorno ha già raggiunto un milione di visualizzazioni e oltre 52 mila retwitt. Per comprenderne la trasformazione da influencer a social leader, il secondo ... Leggi su formiche (Di domenica 2 maggio 2021) Tutti, ma proprio tutti, all’inseguimento diche oramai non è più solo un, sarebbe davvero riduttivo a questo punto confinarlo nella categoria, ma è già undella social politics, ovvero di quella dimensione dell’agire politico espressione matura delle società liquide. Segretari di partito, peones e ministri, opinionisti e giornalisti, nelle ultime ventiquattro ore hanno provato ad agganciare la scia luminosa, per intensità e pervasività, che ha squarciato l’universo della rete immediatamente dopo che il rapper più famoso d’Italia ha postato sul profilo Twitter il video della telefonata con i vertici di Rai 3 che in meno di un giorno ha già raggiunto un milione di visualizzazioni e oltre 52 mila retwitt. Per comprenderne la trasformazione daa social, il secondo ...

BuonNataleTesta : @elevisconti A me fa paura. Al netto del fatto che Fedez ha ragione, a me spaventa il potere che danno i social. I… - pedone_tommaso : @ciriacomerolli @AzzolinaLucia Ha. Hahahaha. Ma per favore. Lui è Fedez, in quanto influencer e cantante di success… - Michele_Arnese : 'Fedez, da influencer a leader. Analisi di una metamorfosi'. (Su Formiche l’analisi di Domenico Giordano, spin doct… - pleporace : Da leggere Polito su Corsera. #Fedez potrebbe essere l'epigono di Grillo e Berlusconi. L'evoluzione della società d… - Sebastianbullo : RT @Stocca64: ... tratto dai testi di #Fedez! Il #tempo, ma soprattutto i #soldi, un ottimo #sponsor, una direttrice d'#immagine orientata… -