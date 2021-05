F1 GP Portogallo: diretta tv e streaming, dove vedere il Gran Premio (Di domenica 2 maggio 2021) La Formula 1 fa tappa in Portogallo con il GP di Portimao: terzo appuntamento dell’anno con il duello Hamilton-Verstappen che catalizzerà l’attenzione di tutti. Mercedes contro Red Bull è la sfida del 2021, molto più combattuta rispetto al passato. Le altre scuderie sono chiamate a fare quasi da sparring partners ma anche dietro alle due monoposto più veloci la battaglia è assicurata: la Ferrari vuole puntare almeno al terzo posto costruttori e per farlo dovrà avere la meglio della McLaren che dopo i primi due GP sembra essere la rivale più accreditata. Lo scorso anno in Portogallo, al debutto della F1 a Portimao, ci fu la doppietta Mercedes con la vittoria di Hamilton e Bottas davanti a Verstappen. Leclerc con la sua Ferrari finì subito dietro, quarto. Quest’anno il duello sarà molto più acceso: Hamilton e Verstappen si contenderanno il primo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021) La Formula 1 fa tappa incon il GP di Portimao: terzo appuntamento dell’anno con il duello Hamilton-Verstappen che catalizzerà l’attenzione di tutti. Mercedes contro Red Bull è la sfida del 2021, molto più combattuta rispetto al passato. Le altre scuderie sono chiamate a fare quasi da sparring partners ma anche dietro alle due monoposto più veloci la battaglia è assicurata: la Ferrari vuole puntare almeno al terzo posto costruttori e per farlo dovrà avere la meglio della McLaren che dopo i primi due GP sembra essere la rivale più accreditata. Lo scorso anno in, al debutto della F1 a Portimao, ci fu la doppietta Mercedes con la vittoria di Hamilton e Bottas davanti a Verstappen. Leclerc con la sua Ferrari finì subito dietro, quarto. Quest’anno il duello sarà molto più acceso: Hamilton e Verstappen si contenderanno il primo ...

