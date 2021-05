E' l' Inter di re Conte e del gigante Lukaku | lo scudetto numero 19 torna in casa nerazzurra

(Di domenica 2 maggio 2021) Nell'abbraccio franon è solo racchiusa la festa di unoinseguito da undici anni, ma c'è tutta la sua storia, il senso di una vittoria che non è capitata per caso. Perché il ...

Continuità La continuità che ha pagato fino a far arrivare l'davanti a tutti. Continuità nel lavoro di, continuità in un gruppo squadra che ha assimilato non tanto e non solo i metodi di ...L'ha vinto il suo 19mo scudetto dopo il pareggio nel atch delle ore 15 tra Atalanta e Sassuolo con la squadra di Gasperini, l'unica che poteva negare il titolo ad Antonioe compagni, che ...PALERMO (ITALPRESS) – L’Inter è campione d’Italia 2020/21. Grazie al successo di ieri a Crotone e il contemporaneo pari (1-1)dell’Atalanta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, la squadra di Conte ...L’Inter può fare festa, i nerazzurri sono ufficialmente campioni d’Italia 2020-2021. Il pari dell’Atalanta sul campo del Sassuolo rende matematico il tricolore dei nerazzurri. Una cavalcata vincente ...