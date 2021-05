Domenica In, Eva Grimaldi e Imma Battaglia: “La felicità è stare insieme” (Di domenica 2 maggio 2021) Hanno commosso l’Italia con la loro storia d’amore travolgente. Eva Grimaldi e Imma Battaglia tornano a Domenica In per raccontare questi primi due anni di matrimonio. Scelto il profilo migliore per la telecamera, si sono accomodate davanti a Mara Venier per una lunga e ricca intervista. Il loro amore inizia quasi per caso e con un incontro che non faceva prevedere l’inizio di una storia d’amore. È Eva a rivelare quel particolare inedito del loro primo incrocio di sguardi: “Quando ero sposata, dopo due anni di matrimonio, sono andata al gay village e ho notato subito la sua bellezza. Dopo è successa una cosa strana, mentre mio marito mi accarezzava io pensavo a Imma”. Il corteggiamento più serrato è stato quello di Eva Grimaldi, che ha provato a conquistare sua moglie ... Leggi su dilei (Di domenica 2 maggio 2021) Hanno commosso l’Italia con la loro storia d’amore travolgente. Evatornano aIn per raccontare questi primi due anni di matrimonio. Scelto il profilo migliore per la telecamera, si sono accomodate davanti a Mara Venier per una lunga e ricca intervista. Il loro amore inizia quasi per caso e con un incontro che non faceva prevedere l’inizio di una storia d’amore. È Eva a rivelare quel particolare inedito del loro primo incrocio di sguardi: “Quando ero sposata, dopo due anni di matrimonio, sono andata al gay village e ho notato subito la sua bellezza. Dopo è successa una cosa strana, mentre mio marito mi accarezzava io pensavo a”. Il corteggiamento più serrato è stato quello di Eva, che ha provato a conquisua moglie ...

_PuntoZip_ : Oggi in TV: Ambra Angiolini e Alessandra Amoroso a Domenica In – Tra gli ospiti di Mara Venier anche Eva Grimaldi e… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Ambra Angiolini e Alessandra Amoroso a Domenica In – Tra gli ospiti di Mara Venier anche Eva Grimaldi e… - PAprigliano : @Pallavolista3 @Peppe3112_ Eva, io tifo Milan dal 63. Quindi sono datato.?? Ne ho viste di cotte e di crude e non mi… - MontiFrancy82 : A @DomenicaIn ospiti #AmbraAngiolini @AmorosoOF #EvaGrimaldi e #ImmaBattaglia @EnricoNigiotti @maravenierof - SMSNEWSOFFICIAL : A @DomenicaIn ospiti #AmbraAngiolini @AmorosoOF #EvaGrimaldi e #ImmaBattaglia @EnricoNigiotti @maravenierof -