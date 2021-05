Dieci anni fa l’uccisione di Osama bin Laden | Ahmed Rashid | “Un successo per gli Usa | ma hanno perso la guerra I talebani | veri nemici dell’Afghanistan | sono più forti di prima”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 maggio 2021) “Stanotte posso riferire alla gente d’America e al mondo che gli Stati Unitiportato a termine un’operazione in cui è stato uccisoBin“. La sera del 1 maggio 2011, le parole di Barack Obamaentrate con determinazione nella vita di tutti gli americani. Dalla Casa Bianca, il presidente stava annunciando che alle 1 di mattina del 2 maggio, in Pakistan, una forze d’élite dei Navy Seal, il cosiddetto Team Six, aveva fatto irruzione in un complesso di Abbottabad, in Pakistan, e ucciso colui chefa aveva inferto il colpo più doloroso al cuore della nazione più potente al mondo. Lo Sceicco del Terrore, colui che aveva ordinato gli attentati dell’11 settembre 2001 non c’era più, il nemico pubblico numero uno era stato definitivamente eliminato. Oggi, dice a ...