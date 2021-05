Conte: Rai ormai incrostata, riformiamola togliendola a politica (Di domenica 2 maggio 2021) "Questo è il momento giusto per riformare la Rai e sottrarla alle ingerenze della politica. Buona parte delle forze politiche rappresentate in Parlamento appoggiano il Governo in carica e questo può ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 maggio 2021) "Questo è il momento giusto per riformare la Rai e sottrarla alle ingerenze della. Buona parte delle forze politiche rappresentate in Parlamento appoggiano il Governo in carica e questo può ...

lucianonobili : Chissà forse il Giuseppe Conte che ha scelto e nominato gli attuali vertici #Rai è un omonimo. Ribadisco: ma neanc… - davidefaraone : #Fedez: indecente censurarlo. La governance Rai va azzerata. #Rai: quella governance ha un nome e un cognome, Gius… - petergomezblog : Fedez al Concertone contro la Lega, solidarietà Pd-M5s-Leu. Conte: “Io sto con il rapper”. Letta: “Servono le scuse… - FabbFR2019 : RT @mariamacina: L’attuale Presidente Rai. Marcello Foa, già editorialista di Russia Today, è stato benedetto via Bannon, durante la luna… - GigioFigio : RT @SalvoOlivo: +++ Salvini: “i vertici Rai non li ho messi io” +++ Conte non li ha messi, Di Maio non li ha messi, Salvini non li ha mes… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Rai La cavalcata nerazzurra Ma oltre ad avere un grande potenziale offensivo (14 i giocatori andati in rete), la squadra di Conte al momento vanta anche la miglior difesa della Serie A con sole 29 reti al passivo, e contro il ...

Conte: Rai ormai incrostata, riformiamola togliendola a politica ...premessa - sollecita Conte - che almeno si discuta la proposta di legge del MoVimento 5 Stelle che è già sul tavolo, che prevede, tra le altre cose, l'impossibilità di far parte del cda della Rai per ...

Conte: ''Stiamo scrivendo la storia dell'Inter'' Rai Sport Fedez, da influencer a leader. Analisi di una metamorfosi Tutti, ma proprio tutti, all’inseguimento di Fedez che oramai non è più solo un influencer, sarebbe davvero riduttivo a questo punto confinarlo nella categoria, ma è già un leader della social politic ...

Fedez Primo Maggio, la replica di Salvini dopo gli attacchi alla Lega 'Sono sempre contro ogni tipo di censura. Viva l'arte, Viva la musica e Viva la libertà. La polemica tra Fedez e Rai con Letta, Conte e Di Maio è una polemica tutta a sinistra', così il leader della L ...

Ma oltre ad avere un grande potenziale offensivo (14 i giocatori andati in rete), la squadra dial momento vanta anche la miglior difesa della Serie A con sole 29 reti al passivo, e contro il ......premessa - sollecita- che almeno si discuta la proposta di legge del MoVimento 5 Stelle che è già sul tavolo, che prevede, tra le altre cose, l'impossibilità di far parte del cda dellaper ...Tutti, ma proprio tutti, all’inseguimento di Fedez che oramai non è più solo un influencer, sarebbe davvero riduttivo a questo punto confinarlo nella categoria, ma è già un leader della social politic ...'Sono sempre contro ogni tipo di censura. Viva l'arte, Viva la musica e Viva la libertà. La polemica tra Fedez e Rai con Letta, Conte e Di Maio è una polemica tutta a sinistra', così il leader della L ...