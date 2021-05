Calciomercato, Guardiola sogna la Champions e…Mbappè (Di domenica 2 maggio 2021) Nella super stagione del Manchester City è mancato un po’ il centravanti e allora Pep Guardiola sogna in grande: Mbappè si libera nel 2022 Prima Gundogan, poi Foden. Il centravanti del Manchester City di questa stagione raramente è stato un vero centravanti. Aguero è stato assente diverso tempo per infortunio e Pep Guardiola vorrebbe migliorare ulteriormente la sua squadra per la prossima stagione. E allora As e L’Equipe riportano l’interessamento dell’allenatore dei Citizens per Kylian Mbappè il cui contratto con il PSG scadrà nel 2022, non tra così tanto tempo. Sarà difficile, quasi impossibile, portare via il classe 98? dalla capitale francese, ma se c’è uno che potrebbe convincerlo è proprio l’allenatore spagnolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Nella super stagione del Manchester City è mancato un po’ il centravanti e allora Pepin grande: Mbappè si libera nel 2022 Prima Gundogan, poi Foden. Il centravanti del Manchester City di questa stagione raramente è stato un vero centravanti. Aguero è stato assente diverso tempo per infortunio e Pepvorrebbe migliorare ulteriormente la sua squadra per la prossima stagione. E allora As e L’Equipe riportano l’interessamento dell’allenatore dei Citizens per Kylian Mbappè il cui contratto con il PSG scadrà nel 2022, non tra così tanto tempo. Sarà difficile, quasi impossibile, portare via il classe 98? dalla capitale francese, ma se c’è uno che potrebbe convincerlo è proprio l’allenatore spagnolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Salvato95551627 : RT @cmdotcom: Il #ManCity tenta #Lukaku, la risposta dell'#Inter a #Guardiola - cmdotcom : Il #ManCity tenta #Lukaku, la risposta dell'#Inter a #Guardiola - LorenzoPuliga : RT @calciomercatoit: #Juventus, idea viva #GabrielJesus per il colpo in attacco: poca considerazione da #Guardiola al #ManchesterCity ?? #… - calciomercatoit : #Juventus, idea viva #GabrielJesus per il colpo in attacco: poca considerazione da #Guardiola al #ManchesterCity… - SarkcessF : RT @cmdotcom: Il #Psg del perdente #Pochettino gioca solo un tempo. Il #City di #Guardiola rimonta ed è già in finale [@gia_pad] #PSGMCI #U… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Guardiola Vademecum per scrivere in un BLOG E' uno scherzo? Che simpatici! Voi? Quelli che scendono e salgono dal carro quanto vi pare? Una volta Pioli è meglio di Guardiola, l'altra deve essere esonerato perché il peggior allenatore al mondo. ...

Raiola su Ibrahimovic: 'Fosse andato al Real, ci giocherebbe ancora' Il noto e discusso agente ha parlato di moltissimi temi d'attuali, come il calciomercato ... Guardiola ? Lo stimo ma non lo conosco personalmente. Non mi è piaciuto proprio come ha trattato Zlatan'. ...

Calciomercato, assalto Guardiola | Inter e Milan ko Calcio mercato web Calciomercato, Guardiola sogna la Champions e…Mbappè Nella super stagione del Manchester City è mancato un po’ il centravanti e allora Pep Guardiola sogna in grande: Mbappè si libera nel 2022 Prima Gundogan, poi Foden. Il centravanti del Manchester City ...

Calciomercato Juventus, Allegri nuovo allenatore: l’annuncio di Zazzaroni Allegri alla Juventus, calciomercato: sarà Max il prossimo allenatore dei bianconeri? Detto questo, anche Ivan Zazzaroni ha detto la sua in merito alle vicende che vedono come protagonista il prossimo ...

E' uno scherzo? Che simpatici! Voi? Quelli che scendono e salgono dal carro quanto vi pare? Una volta Pioli è meglio di, l'altra deve essere esonerato perché il peggior allenatore al mondo. ...Il noto e discusso agente ha parlato di moltissimi temi d'attuali, come il...? Lo stimo ma non lo conosco personalmente. Non mi è piaciuto proprio come ha trattato Zlatan'. ...Nella super stagione del Manchester City è mancato un po’ il centravanti e allora Pep Guardiola sogna in grande: Mbappè si libera nel 2022 Prima Gundogan, poi Foden. Il centravanti del Manchester City ...Allegri alla Juventus, calciomercato: sarà Max il prossimo allenatore dei bianconeri? Detto questo, anche Ivan Zazzaroni ha detto la sua in merito alle vicende che vedono come protagonista il prossimo ...