Un gol per tempo e il Milan stende il Benevento: ora tutto col Cagliari (Di sabato 1 maggio 2021) tempo di lettura: 4 minutiMilano – A testa alta e questa volta può andare bene così. Il Benevento perde a San Siro contro il Milan al termine di una sfida che i rossoneri si aggiudicano con una rete per tempo. A cinque giornate dal termine del campionato conta però fare punti e quelli la Strega dovrà trovarli obbligatoriamente domenica prossima, quando al "Ciro Vigorito" arriverà il Cagliari. Era importante dare un segnale prima dello scontro diretto e la prestazione di Milano, fatta eccezione per l'approccio e qualche errore, lascia in eredità buone indicazione sulle quali lavorare in settimana. La partita – Pioli cambia quattro pedine rispetto alla Lazio, ritrovando soprattutto Ibrahimovic in attacco. Inzaghi torna all'albero di Natale per la sua ...

