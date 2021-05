Tv Talk, gli ospiti del 1°maggio 2021 (Di sabato 1 maggio 2021) Torna oggi, sabato 1° maggio 2021, alle 15:00 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. Tv Talk Rai 3, ospiti 1° maggio 2021 La puntata si apre con Alessandro Barbero, professore di Storia medievale, ormai vero e proprio beniamino della tv italiana. Dopo una breve analisi del suo sorprendente successo mediatico, così raro per uno storico, con Alberto Matano e Giorgio Simonelli si indagherà il cambiamento comunicativo del presidente Mario Draghi e il racconto televisivo sull’Italia che, dopo mesi, prova a riaprire: l’informazione è ingabbiata tra la voglia di celebrare il momento e il ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 1 maggio 2021) Torna oggi, sabato 1° maggio, alle 15:00 su Rai 3, Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3,1° maggioLa puntata si apre con Alessandro Barbero, professore di Storia medievale, ormai vero e proprio beniamino della tv italiana. Dopo una breve analisi del suo sorprendente successo mediatico, così raro per uno storico, con Alberto Matano e Giorgio Simonelli si indagherà il cambiamento comunicativo del presidente Mario Draghi e il racconto televisivo sull’Italia che, dopo mesi, prova a riaprire: l’informazione è ingabbiata tra la voglia di celebrare il momento e il ...

