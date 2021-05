Tonali: “Stasera daremo il massimo per vincere” (Di sabato 1 maggio 2021) Sandro Tonali, centrocampista del Milan, durante il pre partita della gara contro il Benevento ha rilasciato delle dichiarazioni a Milan TV: “Abbiamo azzerato ciò che abbiamo fatto per ripartire da zero. Dobbiamo ascoltare ciò che dice il nostro mister. L’ideale Stasera è portare in campo lo stesso spirito che abbiamo avuto durante la sfida contro il Rio Ave. Stasera daremo il massimo per portare a casa i tre punti. Benevento? Noi faremo la nostra gara come abbiamo sempre fatto, non guardando in faccia a nessuno. Il Benevento viene qui per vincere, ma noi siamo fatti per queste partite e siamo fatti per vincere, quindi andremo avanti sulla nostra strada”. FOTO: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) Sandro, centrocampista del Milan, durante il pre partita della gara contro il Benevento ha rilasciato delle dichiarazioni a Milan TV: “Abbiamo azzerato ciò che abbiamo fatto per ripartire da zero. Dobbiamo ascoltare ciò che dice il nostro mister. L’idealeè portare in campo lo stesso spirito che abbiamo avuto durante la sfida contro il Rio Ave.ilper portare a casa i tre punti. Benevento? Noi faremo la nostra gara come abbiamo sempre fatto, non guardando in faccia a nessuno. Il Benevento viene qui per, ma noi siamo fatti per queste partite e siamo fatti per, quindi andremo avanti sulla nostra strada”. FOTO: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

