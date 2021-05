Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di sabato 1 maggio 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. Risultati Serie A in tempo reale, la classifica aggiornata e i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. Pos Squadra Punti 1 Inter 79 2 Atalanta 68 3 Napoli 66 4 Juventus 66 5 Milan 66 6 Lazio* 61 7 Roma 55 8 Sassuolo 52 9 Sampdoria 42 10 Hellas Verona 42 11 Udinese 40 12 Bologna 38 13 Genoa 35 14 Fiorentina 34 15 Spezia** 34 16 Torino* 31 17 Cagliari 31 18 Benevento 31 19 Parma 20 20 Crotone 18 *una partita in meno**una partita in più Serie A, i risultati della trentatreesima giornata Il Sassuolo nell’anticipo della ... Leggi su newsmondo (Di sabato 1 maggio 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. RisultatiA in, lae i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco ladiA TIMin. Pos Squadra Punti 1 Inter 79 2 Atalanta 68 3 Napoli 66 4 Juventus 66 5 Milan 66 6 Lazio* 61 7 Roma 55 8 Sassuolo 52 9 Sampdoria 42 10 Hellas Verona 42 11 Udinese 40 12 Bologna 38 13 Genoa 35 14 Fiorentina 34 15 Spezia** 34 16 Torino* 31 17 Cagliari 31 18 Benevento 31 19 Parma 20 20 Crotone 18 *una partita in meno**una partita in piùA, i risultati della trentatreesima giornata Il Sassuolo nell’anticipo della ...

