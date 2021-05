Scudetto all' Inter se | ecco tutte le combinazioni

GoalItalia : 'Complimenti all'Inter...per vincere hanno preso quelli della Juve' Il pensiero di Evra sullo Scudetto nerazzurro… - GoalItalia : Tre anni fa, Higuain segnava all'Inter il goal simbolo del settimo Scudetto di fila della Juventus ?? [… - Domenico1oo777 : RT @davideterruzzi: Grazie @juventusfc per questi nove anni meravigliosi. E complimenti all’@Inter: scudetto meritato. - serieAnews_com : Vittoria che consegna lo #Scudetto all'#Inter #CrotoneInter - snsjuve : RT @davideterruzzi: Grazie @juventusfc per questi nove anni meravigliosi. E complimenti all’@Inter: scudetto meritato. -

Ultime Notizie dalla rete : Scudetto all

La vittoria contro il Crotone consegna lo'Inter: ecco cosa manca per la matematica certezza del titolo L'Inter è ad un passo dallo. I nerazzurri hanno vinto'Ezio Scida di Crotone contro la squadra di Cosmi: 0 - 2 ...Manca un centimetro, per lodell'Inter. Un punto, a dar retta alla matematica. Ma potrebbe anche non servire: il 19° ... Poi i ritmi del gioco,'improvviso, si abbassano. L'Inter accetta il ...(Adnkronos) - L'Inter vince 2-0 a Crotone nell'anticipo della 34esima giornata della Serie A e prepara la festa scudetto. I nerazzurri ... pallone deviato da Magallan, 0-1. All'83' arriverebbe il ...Conegliano Vakifbank Tabellino Highlights. Trascinato da Egonu, il club azzurro vince anche la Champions League contro la formazione turca.