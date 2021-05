Quarto Potere: il capolavoro di Orson Welles è sempre attualissimo (Di sabato 1 maggio 2021) Quarto Potere di Orson Welles compie 80 anni, e li porta benissimo: la storia di Charles Foster Kane non ha mai perso la sua capacità di lettura della società, dell'informazione, del rapporto tra media e politica. Il film più importante della Storia del cinema, Quarto Potere di Orson Welles, compie ottant'anni: veniva infatti presentato il 1 maggio del 1941 a New York (sarebbe poi uscito successivamente) e i suoi 80 anni se li porta ancora benissimo. La storia di Charles Foster Kane, ispirata alla biografia del magnate dell'industria, del legno e dell'editoria William Randolph Hearst, non ha mai perso, nel corso degli anni, la sua capacità di lettura della società, del mondo dell'informazione, del rapporto tra media e politica. È stato un film profetico ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 maggio 2021)dicompie 80 anni, e li porta benissimo: la storia di Charles Foster Kane non ha mai perso la sua capacità di lettura della società, dell'informazione, del rapporto tra media e politica. Il film più importante della Storia del cinema,di, compie ottant'anni: veniva infatti presentato il 1 maggio del 1941 a New York (sarebbe poi uscito successivamente) e i suoi 80 anni se li porta ancora benissimo. La storia di Charles Foster Kane, ispirata alla biografia del magnate dell'industria, del legno e dell'editoria William Randolph Hearst, non ha mai perso, nel corso degli anni, la sua capacità di lettura della società, del mondo dell'informazione, del rapporto tra media e politica. È stato un film profetico ...

