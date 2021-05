Meteo Maggio invernale con freddo e neve? Gli eventi più eccezionali (Di sabato 1 maggio 2021) A volte l’inverno ritorna, persino nella tarda primavera quando sarebbe ben più facile avere i primi caldi pienamente estivi. Andando a ricercare nel passato, non sono così rari i repentini ritorni di freddo nella prima parte di Maggio in Italia. Paesaggio invernale innevato, può accadere persino a MaggioNella lunga storia della climatologia italiana vi sono alcuni esempi di nevicate estremamente tardive, che sono cadute in pianura nel mese di Maggio, ma anche in Giugno, specie nel cosiddetto periodo della Piccola Era Glaciale. Noi qui affrontiamo rilevanti episodi di freddo e neve avvenuti un po’ più di recente. Si ricorda il Maggio 1991 che fu particolarmente freddo nella prima parte, ma si potrebbero citare alcuni ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 1 maggio 2021) A volte l’inverno ritorna, persino nella tarda primavera quando sarebbe ben più facile avere i primi caldi pienamente estivi. Andando a ricercare nel passato, non sono così rari i repentini ritorni dinella prima parte diin Italia. Paesaggioinnevato, può accadere persino aNella lunga storia della climatologia italiana vi sono alcuni esempi di nevicate estremamente tardive, che sono cadute in pianura nel mese di, ma anche in Giugno, specie nel cosiddetto periodo della Piccola Era Glaciale. Noi qui affrontiamo rilevanti episodi diavvenuti un po’ più di recente. Si ricorda il1991 che fu particolarmentenella prima parte, ma si potrebbero citare alcuni ...

LuceverdeRadio : RT @DPCgov: ?? Aggiornamento ore 15.40: la Regione Lazio ha innalzato per oggi, 1°maggio, il livello di allerta a GIALLA per rischio idrogeo… - LuceverdeRoma : RT @DPCgov: ?? Aggiornamento ore 15.40: la Regione Lazio ha innalzato per oggi, 1°maggio, il livello di allerta a GIALLA per rischio idrogeo… - CasilinaNews : Lazio, allerta meteo gialla da oggi pomeriggio e per le prossime 6 ore - DPCgov : ?? Aggiornamento ore 15.40: la Regione Lazio ha innalzato per oggi, 1°maggio, il livello di allerta a GIALLA per ris… - infoitcultura : Almanacco del giorno, San Giuseppe, meteo e Oroscopo Paolo Fox classifica oggi, sabato 1 maggio 2021 -