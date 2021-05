LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: Woods conquista tappa e maglia. Thomas cade a 50 metri dal traguardo quando era in testa. Bene Masnada e Caruso (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 quando manca solo la cronometro di domani questa è la classifica generale: 1 16 ?15 Woods Michael Israel Start-Up Nation 17:37:35 2 2 – Thomas Geraint INEOS Grenadiers 0:11 3 17 ?14 O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team 0:21 4 1 ?3 SOLER Marc Movistar Team 0:33 5 3 ?2 PORTE Richie INEOS Grenadiers 0:366 14 ?8 Masnada Fausto Deceuninck – Quick Step 0:45 7 11 ?4 IZAGIRRE Ion Astana – Premier Tech 0:48 8 21 ?13 HAMILTON Lucas Team BikeExchange 0:499 19 ?10 Caruso Damiano Bahrain – Victorious 1:04 10 7 ?3 KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 1:58 11 12 ?1 ARENSMAN Thymen Team DSM 2:03 15.50 La classifica della quarta tappa del Giro di Romandia: 1 Woods ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.51manca solo la cronometro di domani questa è la classifica generale: 1 16 ?15Michael Israel Start-Up Nation 17:37:35 2 2 –Geraint INEOS Grenadiers 0:11 3 17 ?14 O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team 0:21 4 1 ?3 SOLER Marc Movistar Team 0:33 5 3 ?2 PORTE Richie INEOS Grenadiers 0:366 14 ?8Fausto Deceuninck – Quick Step 0:45 7 11 ?4 IZAGIRRE Ion Astana – Premier Tech 0:48 8 21 ?13 HAMILTON Lucas Team BikeExchange 0:499 19 ?10Damiano Bahrain – Victorious 1:04 10 7 ?3 KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 1:58 11 12 ?1 ARENSMAN Thymen Team DSM 2:03 15.50 La classifica della quartadeldi: 1...

