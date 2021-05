L’Inter fermata dalla nebbia: l’aereo devia a Lamezia Terme (Di sabato 1 maggio 2021) Piccolo inconveniente per L’Inter impegnata oggi a Crotone. La squadra di Antonio Conte è stata fermata dalla nebbia sull’aeroporto Sant’Anna. Pertanto il volo Alitalia, proveniente da Milano Malpensa, ha dovuto deviare a Lamezia Terme. Il problema – scrive l’Ansa – è stato causato dal mancato funzionamento del sistema Ils (instrumenlat landing system), installato da anni sull’aeroporto Sant’Anna ma mai collaudato dall’Enav. I nerazzurri sono atterrati alle 21,05 e poi hanno proseguito verso Crotone in autobus (poco più di un’ora di viaggio). L’arrivo era previsto per le 20,25. Un piccolo contrattempo in una giornata fondamentale. Con la vittoria contro il Crotone e qualora l’Atalanta dovesse perdere o pareggiare contro il Sassuolo, L’Inter potrebbe ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 1 maggio 2021) Piccolo inconveniente perimpegnata oggi a Crotone. La squadra di Antonio Conte è statasull’aeroporto Sant’Anna. Pertanto il volo Alitalia, proveniente da Milano Malpensa, ha dovutore a. Il problema – scrive l’Ansa – è stato causato dal mancato funzionamento del sistema Ils (instrumenlat landing system), installato da anni sull’aeroporto Sant’Anna ma mai collaudato dall’Enav. I nerazzurri sono atterrati alle 21,05 e poi hanno proseguito verso Crotone in autobus (poco più di un’ora di viaggio). L’arrivo era previsto per le 20,25. Un piccolo contrattempo in una giornata fondamentale. Con la vittoria contro il Crotone e qualora l’Atalanta dovesse perdere o pareggiare contro il Sassuolo,potrebbe ...

twindiano70 : @JUVEN_TV @Inter @G_Higuain @acffiorentina @sscnapoli @juventusfc Ero in metro. Sapevo dell’1-2, vedo due ragazzi e… - infoitsport : Calcio Serie A: l'Inter ipoteca lo scudetto, Juve fermata dalla Fiorentina, Cagliari in zona salvezza - Andreadoria82 : L'#Inter piega il #Verona e si avvicina allo Scudetto: #Juventus fermata a Firenze #SerieA #InterVerona… - sportnotizie24 : L'#Inter piega il #Verona e si avvicina allo Scudetto: #Juventus fermata a Firenze #SerieA #InterVerona… - calciomercatoit : ??#SerieA - Scudetto più vicino per l'#Inter! #Juve fermata dalla #Fiorentina! -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter fermata Inter fermata dallo Spezia, ma è fuga scudetto: gol di Farias e Perisic Sport Fanpage