Juve su Haaland | Raiola conferma

(Di sabato 1 maggio 2021) Intervistato da As,ha parlato anche di: “I grandi club lo cercano, anche la” Laè ha messo il nome di Erlingnella lista dei suoi obiettivi. Dopo tante voci di mercato, ecco la. Arriva da Mino, procuratore fra gli altri del centravanti norvegese: “Ainteressano due cose. Fare gol, perché è come Cristiano Ronaldo o Ibrahimovic, e vincere titoli. Sceglierà sicuramente in base a queste due cose. Quando arriva un club come il Barcellona o il Real Madrid è difficile dire di no. Il PSG sta entrando in questo gruppo di grandi, il City ci sta provando, lac’è sempre stata. Dipende anche dal campionato in cui giocano. Il PSG gioca nella lega peggiore fra le grandi. Il Bayern è in un ...

è interessato a due cose: segnare gol, perché è come Cristiano Ronaldo o Zlatan, ha quell'... Il Psg sta entrando in questo gruppo di grandi, il City sta cercando di arrivarci, lac'è ...... il Manchester City ci sta provando e lac'è sempre stata. Dipende anche in quale campionato ... Non conosco le finanze del Real, ma sicuramente può permettersi di comprare. Il Barcellona? E'...La Juventus è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione, e non ha abbandonato il sogno Haaland. In una intervista al quotidiano spagnolo As, l'agente del giocatore Mino Raiola ha conferma ...La società bianconera potrebbe investire sulla punta brasiliana, che il Manchester City considererebbe cedibile ...