Forza, è tempo di fiducia! (Di sabato 1 maggio 2021) di Matteo Renzi. Chi ha lavorato bene sulla vaccinazione è già ripartito. Guardate gli Stati Uniti di Joe Biden, che hanno rilanciato un piano infrastrutture, un piano per la famiglia, un JobsPlan. Le stesse priorità che noi abbiamo indicato per l'Italia, peraltro. L'America è tornata, la ripresa si avvicina. Forza, è tempo di fiducia. In Italia – grazie al Generale Francesco Figliuolo, al Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, al

