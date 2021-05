FIFA 21: SBC Marcos Alonso vs Mariano Diaz Showdown – Requisiti e Soluzioni (Di sabato 1 maggio 2021) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili le Sfide Creazione Rosa (SBC) che permettono di riscattare le carte speciali di Marcos Alonso e Mariano Diaz Showdown della modalità FIFA 21 Ultimate Team. Showdown fa il suo ritorno in FUT! Per un periodo limitato, è possibile ottenere un giocatore per squadra di una delle prossime partite in calendario attraverso le Sfide Creazione Rosa (SCR). Il giocatore della squadra vincente riceverà un bonus +2 alla sua valutazione TOT. In caso di pareggio, entrambi gli oggetti riceveranno un bonus di +1 TOT. Requisiti SBC Marcos Alonso Showdown Chelsea Min. giocatore/i proveniente/i da: Chelsea Valutazione squadra min.: 84 Intesa di squadra min.: ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 1 maggio 2021) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili le Sfide Creazione Rosa (SBC) che permettono di riscattare le carte speciali didella modalità21 Ultimate Team.fa il suo ritorno in FUT! Per un periodo limitato, è possibile ottenere un giocatore per squadra di una delle prossime partite in calendario attraverso le Sfide Creazione Rosa (SCR). Il giocatore della squadra vincente riceverà un bonus +2 alla sua valutazione TOT. In caso di pareggio, entrambi gli oggetti riceveranno un bonus di +1 TOT.SBCChelsea Min. giocatore/i proveniente/i da: Chelsea Valutazione squadra min.: 84 Intesa di squadra min.: ...

