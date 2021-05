Covid: 12.965 nuovi casi, 226 morti in 24 ore (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 12.965 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.446. Sono invece 226 le vittime in un giorno. In totale i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 12.965 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.446. Sono invece 226 le vittime in un giorno. In totale i ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 965 Covid: 12.965 nuovi casi, 226 morti, il tasso di positività scende al 3,4% Sono 12.965 (ieri 13.446) i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 378.202 tamponi, con l'indice di positività che scende al 3,4% (ieri era al 3,9%). Nelle ultime 24 ore si ...

Covid: 12.965 nuovi casi, 226 morti in 24 ore

Sono 12.965 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Infine, sono 2.522 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per covid, in calo di 61 unità.

