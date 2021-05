Cosa dobbiamo aspettarci dalle elezioni in Scozia (Di sabato 1 maggio 2021) Il 6 maggio la Scozia non rinnoverà solo i 129 deputati del suo piccolo Parlamento, ma potrebbe cambiare per sempre il futuro del Regno Unito. La premier Nicola Sturgeon affronta la prova che determinerà la sua biografia politica. Tutto il paese attende gli exit poll per capire se risorgerà un confine, oggi ideologico domani chissà, lungo il vallo di Adriano. Se il suo Scottish National Party ottenesse una maggioranza assoluta (la metà più uno dei seggi) per Londra sarebbe un segnale impossibile da ignorare. Dalla misura della vittoria di Sturgeon dipenderà la forza del governo di Edimburgo nel chiedere un secondo referendum per l’indipendenza al governo inglese. Il risultato non è scontato. Il sistema elettorale scozzese ha due componenti: ciascuno dei 73 collegi elegge un rappresentante tramite un maggioritario uninominale secco (il cosiddetto first-past-the-post), ... Leggi su linkiesta (Di sabato 1 maggio 2021) Il 6 maggio lanon rinnoverà solo i 129 deputati del suo piccolo Parlamento, ma potrebbe cambiare per sempre il futuro del Regno Unito. La premier Nicola Sturgeon affronta la prova che determinerà la sua biografia politica. Tutto il paese attende gli exit poll per capire se risorgerà un confine, oggi ideologico domani chissà, lungo il vallo di Adriano. Se il suo Scottish National Party ottenesse una maggioranza assoluta (la metà più uno dei seggi) per Londra sarebbe un segnale impossibile da ignorare. Dalla misura della vittoria di Sturgeon dipenderà la forza del governo di Edimburgo nel chiedere un secondo referendum per l’indipendenza al governo inglese. Il risultato non è scontato. Il sistema elettorale scozzese ha due componenti: ciascuno dei 73 collegi elegge un rappresentante tramite un maggioritario uninominale secco (il cosiddetto first-past-the-post), ...

