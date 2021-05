Cosa direbbe Davigo se il Pm dei verbali di Amara non fosse Davigo (Di sabato 1 maggio 2021) Una nuova bufera sta travolgendo il Consiglio superiore della magistratura, dopo lo scandalo sulle nomine pilotate esploso nel 2019 che costrinse alle dimissioni ben sei componenti dell’organo di autogoverno delle toghe. E stavolta a finire nell’occhio del ciclone è uno dei simboli della storia della magistratura italiana: Piercamillo Davigo, ex pm di Mani pulite, già magistrato di Cassazione e presidente dell’Anm, consigliere del Csm fino all’ottobre dello scorso anno, quando è stato dichiarato decaduto dalla carica per raggiunti limiti di età. La vicenda è incentrata sulle ormai famigerate dichiarazioni rilasciate ai magistrati della procura di Milano dall’avvocato Piero Amara, arrestato nel 2018 e poi condannato per vari episodi di corruzione di giudici. Dopo il suo arresto, Amara annuncia di voler collaborare con ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 maggio 2021) Una nuova bufera sta travolgendo il Consiglio superiore della magistratura, dopo lo scandalo sulle nomine pilotate esploso nel 2019 che costrinse alle dimissioni ben sei componenti dell’organo di autogoverno delle toghe. E stavolta a finire nell’occhio del ciclone è uno dei simboli della storia della magistratura italiana: Piercamillo, ex pm di Mani pulite, già magistrato di Cassazione e presidente dell’Anm, consigliere del Csm fino all’ottobre dello scorso anno, quando è stato dichiarato decaduto dalla carica per raggiunti limiti di età. La vicenda è incentrata sulle ormai famigerate dichiarazioni rilasciate ai magistrati della procura di Milano dall’avvocato Piero, arrestato nel 2018 e poi condannato per vari episodi di corruzione di giudici. Dopo il suo arresto,annuncia di voler collaborare con ...

