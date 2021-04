Wind down in tutta Italia, problemi anche con TIM e Vodafone: cosa sappiamo (Di venerdì 30 aprile 2021) WindTre di nuovo in down. Centinaia di segnalazioni sui social per i nuovi problemi alla rete Wind. Sul sito downdetector il picco delle segnalazioni è stato registrato giovedì sera poco prima di mezzanotte e ha riguardato soprattutto la rete Internet. Ma stando ai commenti che QuiFinanza ha visionato poco fa, in diverse parti d’Italia i problemi non sono affatto risolti. “A Palermo purtroppo ancora non va la rete fissa da ieri sera, a Catania fibra assente da ieri alle 23:20. 4G altalenante…” scrivono alcuni utenti. “Napoli, periferia e dintorni, Internet e telefonia ancora assenti dalle 23 di ieri. Salerno: ieri alle 23:30 è morto completamente internet Wi-Fi e dati mobili”. “Milano sembra tutto ok questa mattina” dice un cliente, ma poco dopo un altro utente segnala ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021)Tre di nuovo in. Centinaia di segnalazioni sui social per i nuovialla rete. Sul sitodetector il picco delle segnalazioni è stato registrato giovedì sera poco prima di mezzanotte e ha riguardato soprattutto la rete Internet. Ma stando ai commenti che QuiFinanza ha visionato poco fa, in diverse parti d’non sono affatto risolti. “A Palermo purtroppo ancora non va la rete fissa da ieri sera, a Catania fibra assente da ieri alle 23:20. 4G altalenante…” scrivono alcuni utenti. “Napoli, periferia e dintorni, Internet e telefonia ancora assenti dalle 23 di ieri. Salerno: ieri alle 23:30 è morto completamente internet Wi-Fi e dati mobili”. “Milano sembra tutto ok questa mattina” dice un cliente, ma poco dopo un altro utente segnala ...

