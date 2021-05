Vaccini in Toscana, oggi aprono tre call center per 108mila fragilissimi: come funziona l'iter (Di venerdì 30 aprile 2021) I call center delle aziende sanitarie faranno oltre 4mila telefonate al giorno in tutta la Toscana. Che significa, in sostanza, contattare più di 40mila persone in dieci giorni. Al momento i fragilissimi sono 108mila Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 30 aprile 2021) Idelle aziende sanitarie faranno oltre 4mila telefonate al giorno in tutta la. Che significa, in sostanza, contattare più di 40mila persone in dieci giorni. Al momento isono

Advertising

lorepregliasco : Dopo un inizio claudicante, Toscana e Lombardia hanno accelerato molto e sono ora ai vertici della nostra classific… - pluto1957 : @regionetoscana @EugenioGiani @ARSToscana @estartoscana @uslnordovest @Usltoscsudest @toscananotizie @AouSenese… - statodelsud : Portale Toscana sempre aperto per vaccini Covid per i 70enni - Pino__Merola : Portale Toscana sempre aperto per vaccini Covid per i 70enni - infoitinterno : Vaccini Toscana, si cambia ancora: i fragili non contattati dalle Asl riceveranno un sms per prenotarsi -