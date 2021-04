'Ti amo Italia 2021', ritorna special Edition Nutella (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Ogni persona ha un posto che ama particolarmente, che lo rende orgoglioso, che lo riempie di meraviglia. Ti Amo Italia, quest'anno coinvolgerà direttamente i consumatori nella scelta dei luoghi della nuova limited Edition. Infatti quest'anno i consumatori avranno la possibilità di ispirare la nuova limited Edition candidando i luoghi d'Italia che vorrebbero vedere raffigurati sui vasetti e votando la selezione finale. Nutella collaborerà Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) e con il Ministero del Turismo, per creare l'edizione 2021, che sarà quindi una fotografia d'Italia ancora più “vicina ai consumatori”, frutto dei loro suggerimenti. A partire da fine aprile, tramite una call to action sui social network di Nutella ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Ogni persona ha un posto che ama particolarmente, che lo rende orgoglioso, che lo riempie di meraviglia. Ti Amo, quest'anno coinvolgerà direttamente i consumatori nella scelta dei luoghi della nuova limited. Infatti quest'anno i consumatori avranno la possibilità di ispirare la nuova limitedcandidando i luoghi d'che vorrebbero vedere raffigurati sui vasetti e votando la selezione finale.collaborerà Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) e con il Ministero del Turismo, per creare l'edizione, che sarà quindi una fotografia d'ancora più “vicina ai consumatori”, frutto dei loro suggerimenti. A partire da fine aprile, tramite una call to action sui social network di...

Advertising

repubblica : Nutella, il Belpaese raccontato sui barattoli: un concorso per 'Ti Amo Italia 2021' - MatteoSantato : Mi vergogno di questo PD soprattutto in Veneto e Toscana ! Mi candidero a Rovigo nella città in cui vivo per le pro… - TV7Benevento : 'Ti amo Italia 2021', ritorna special Edition Nutella... - Daedhelthel : RT @cynderisvblond: QUINDI abbiamo avuto: — Taehyung lirico Italiano — Jimin con ‘buone feste’ — Namjoon con ‘Aglio e Olio’ — Jungkook col… - fisco24_info : 'Ti amo Italia 2021', ritorna special Edition Nutella: Ogni persona ha un posto che ama particolarmente, che lo ren… -