Striscia la Notizia, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata (Di venerdì 30 aprile 2021) Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 30 Aprile in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. come e dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 30 Aprile in TV e streaming La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 30 aprile 2021) Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuovadila, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minutiriladiladel 30 Aprile in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladiladel 30 Aprile in TV e streaming Ladilasi può riin TV e in ...

Advertising

CdT_Online : «Striscia la notizia» smaschera una dottoressa che lavora in Svizzera francese: avrebbe falsificato la data sull’es… - CauSerafina : @repubblica Cosi’ come gli esami farsa dei coreani a Empoli, denunciati da Striscia la Notizia, oggi ci fanno conco… - akshsoab : A volte penso a quello che deve mettere le risate registrate sugli ''sketch'' di striscia la notizia - arcobalenietnei : RT @dettalauretta: Raga... Ma quanto caspita dura striscia la notizia - arcobalenietnei : RT @_horanhug__: Ma a striscia la notizia non gli fanno pagare la mora visto che ogni santo giorno sdorano con gli orari e noi ne abbiamo i… -