(Di venerdì 30 aprile 2021) Disney+ ha svelato il trailer ufficiale di, la serie Star Original con protagonista Katey Sagal, che vede Krista Vernoff (Grey’s Anatomy, Station 19) come executive producer. Ispirata alla vita di Erin Brockovich oggi,farà il suo debuttoil 28, con un nuovo episodio disponibile ogni venerdì su Star, all’interno di Disney+. Nella serie composta da 10 episodi, Annie “” Bello è difensore legale dei colletti blu senza una laurea in legge. È una donna divertente, disordinata, brillante e coraggiosa che ha estremamente a cuore le cause per cui si batte e le persone che ama. Quandosi impegna in una lotta in cui crede, vincerà quasi ad ogni costo.– “Pilot” – ...

Advertising

QuotidianPost : “Rebel”. Dal 28 maggio sulla piattaforma streaming - tuttocartoni : DISNEY+ SVELA IL TRAILER UFFICIALE DI REBEL . La serie drama ispirata a Erin Brockovich debutta venerdì 28 maggio i… - Rebel__f : RT @lwtkvm: piú vado avanti piú mi rendo conto che il 90% delle prove larry sono terribilmente forzate dal fandom stesso, ormai credo giust… - TVTips_official : RT @DisneyPlusIT: 'Rebel è una furia', avete sentito parlare di lei? La giustizia prende posizione. ?? #Rebel, una Serie Originale, in str… - enryy1981 : RT @DisneyPlusIT: 'Rebel è una furia', avete sentito parlare di lei? La giustizia prende posizione. ?? #Rebel, una Serie Originale, in str… -

Ultime Notizie dalla rete : Rebel Dal

QuotidianPost.it

6 condivisioni Condividi Tweet Nicola Zucchini Buriani FONTE Notizie HDmagazine Curiosità Film e Serie TV Articolo28 maggio la serie Disney+ ispirata a Erin Brockovich - Trailer 7 29 ......11 - 18 luglio 2019 Overcooked 4 - 11 luglio 2019 Last Day of June 27 giugno " 4 luglio 2019... In questi due anni abbondanti, sono state tante le sceltemondo indie di altissimo livello ( The ...DISNEY+ SVELA IL TRAILER UFFICIALE DI REBEL . La serie drama ispirata a Erin Brockovich debutta venerdì 28 maggio in esclusiva ...Un maggio di serie tv al femminile. Da Intergalactic a Rebel su Erin Brockovich a Domina, da The Underground Railroad a Run the World.