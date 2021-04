Pd: Letta, 'con M5s c'è un percorso, con Conte molto bene' (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr (Adnkronos) - "La collaborazione con il M5s continua dentro il governo Draghi come nel governo Conte. E una collaborazione che deve cominciare a interrogarsi sul pensiero, fino a ora è stata solo sull'azione. E' un percorso, le cose con Conte vanno molto bene". Lo ha detto Enrico Letta al sito della Stampa. A Roma e Torino "è difficile fare le cose insieme, sono i comuni che hanno visto l'elezione della Raggi e della Appendino, è evidente che è stata una rottura molto forte, il Pd ha avuto un ruolo di opposizione", ha spiegato il segretario del Pd. "Noi vogliamo vincere le elezioni politiche, Conte ieri ha fatto dei grossi passi avanti. Dopo di che, mi preoccuperei tantissimo il giorno in cui il M5s diventasse una copia del Pd", ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr (Adnkronos) - "La collaborazione con il M5s continua dentro il governo Draghi come nel governo. E una collaborazione che deve cominciare a interrogarsi sul pensiero, fino a ora è stata solo sull'azione. E' un, le cose convanno". Lo ha detto Enricoal sito della Stampa. A Roma e Torino "è difficile fare le cose insieme, sono i comuni che hanno visto l'elezione della Raggi e della Appendino, è evidente che è stata una rotturaforte, il Pd ha avuto un ruolo di opposizione", ha spiegato il segretario del Pd. "Noi vogliamo vincere le elezioni politiche,ieri ha fatto dei grossi passi avanti. Dopo di che, mi preoccuperei tantissimo il giorno in cui il M5s diventasse una copia del Pd", ha ...

