Pa, Mantovani (Cida): “Quote smart working fissate per legge non hanno senso” (Di venerdì 30 aprile 2021) “Non ha molto senso fissare per legge una quota di smart working all’interno della Pa, ma le Quote devono essere valutate dal dirigente sulla base anche dei principi espressi dalla contrattazione che consentano ai dirigenti stessi di prendere delle decisioni”. Così il presidente di Cida e Manageritalia, Mario Mantovani, commenta con Adnkronos/Labitalia la novità introdotta nel decreto Proroghe, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che cancella il riferimento all’obbligo del 50% di lavoro in smartworking per i dipendenti pubblici e l’abbassamento al 15% della quota minima di lavoratori che potranno avvalersi dello smart working nei Pola, i piani organizzativi del lavoro agile che devono essere ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 aprile 2021) “Non ha moltofissare peruna quota diall’interno della Pa, ma ledevono essere valutate dal dirigente sulla base anche dei principi espressi dalla contrattazione che consentano ai dirigenti stessi di prendere delle decisioni”. Così il presidente die Manageritalia, Mario, commenta con Adnkronos/Labitalia la novità introdotta nel decreto Proroghe, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che cancella il riferimento all’obbligo del 50% di lavoro inper i dipendenti pubblici e l’abbassamento al 15% della quota minima di lavoratori che potranno avvalersi dellonei Pola, i piani organizzativi del lavoro agile che devono essere ...

Advertising

lifestyleblogit : Pa, Mantovani (Cida): 'Quote smart working fissate per legge non hanno senso' - - italiaserait : Pa, Mantovani (Cida): “Quote smart working fissate per legge non hanno senso” - zazoomblog : Pa Mantovani (Cida): Quote smart working fissate per legge non hanno senso - #Mantovani #(Cida): #Quote #smart - Mario_Mantovani : RT @alucaroni: Recovery: Mantovani (Cida), 'Pnrr si misurerà sulla capacità dei manager' - CIDAManager : RT @alucaroni: Recovery: Mantovani (Cida), 'Pnrr si misurerà sulla capacità dei manager' -

Ultime Notizie dalla rete : Mantovani Cida 1 Maggio, Mantovani (Manageritalia): 'Sia ultima festa del vecchio lavoro' "Dopo quest'anno terribile - dice Mario Mantovani, presidente Cida e Manageritalia - nelle nostre imprese la Resilienza non manca, la Ripresa invece ancora non si vede, ma abbiamo un Piano Nazionale ...

1 Maggio, Mantovani (Manageritalia): "Sia ultima festa del vecchio lavoro" 'Dopo quest'anno terribile - dice Mario Mantovani, presidente Cida e Manageritalia - nelle nostre imprese la Resilienza non manca, la Ripresa invece ancora non si vede, ma abbiamo un Piano Nazionale ...

Pa, Mantovani (Cida): “Quote smart working fissate per legge non hanno senso” Il Sannio Quotidiano Pa, Mantovani (Cida): “Quote smart working fissate per legge non hanno senso” “Non ha molto senso fissare per legge una quota di smart working all’interno della Pa, ma le quote devono essere valutate dal dirigente sulla base anche dei principi espressi dalla contrattazione che ...

Disabili: Cida, servono manager per favorire inserimento nel mondo del lavoro "I disabili devono essere inseriti nel mondo del lavoro -dice il presidente Cida- non per adempiere ad una legge ma perché si possano valorizzare le loro competenze. Crediamo che la sfida per una gest ...

"Dopo quest'anno terribile - dice Mario, presidentee Manageritalia - nelle nostre imprese la Resilienza non manca, la Ripresa invece ancora non si vede, ma abbiamo un Piano Nazionale ...'Dopo quest'anno terribile - dice Mario, presidentee Manageritalia - nelle nostre imprese la Resilienza non manca, la Ripresa invece ancora non si vede, ma abbiamo un Piano Nazionale ...“Non ha molto senso fissare per legge una quota di smart working all’interno della Pa, ma le quote devono essere valutate dal dirigente sulla base anche dei principi espressi dalla contrattazione che ..."I disabili devono essere inseriti nel mondo del lavoro -dice il presidente Cida- non per adempiere ad una legge ma perché si possano valorizzare le loro competenze. Crediamo che la sfida per una gest ...