LILLO | IL CONCERTO DEL 1 MAGGIO? QUASI QUASI IMPROVVISO… LE GAG DI LOL NON SONO STUDIATE!

Molti lo conoscono e lo apprezzano da anni, altri lo hanno scoperto grazie a LOL. LILLO si gode il successo dello show di Amazon e si appresta a condurre il CONCERTO del Primo MAGGIO, con Ambra e Stefano Fresi. "Ho il compito di sdrammatizzare l'atmosfera. Mi ispiro alla comicità fisica, quella di John Belushi, Alberto Sordi, Peter Sellers. Parlerò dell'importanza del lavoro in questo momento delicatissimo, specie per chi opera nello spettacolo o è a contatto con il pubblico. Ancora non ho deciso cosa fare". Così LILLO a Repubblica. Non ci saranno Posaman e So' LILLO. "Hanno avuto un successo inaspettato tanto da produrre meme meravigliosi che io guardo uno per uno. Ormai appartengono al pubblico e pensare che Posaman è nato come un'arma per far ridere i concorrenti di Lol.

