Letta: “Italiani non seguite Salvini, è un irresponsabile, con lui ci giochiamo l’estate” (Di venerdì 30 aprile 2021) “Non vogliamo fare fuori Salvini, mi sembra che sia lui a voler fare fuori se stesso. Servono delle regole di ingaggio, sarebbe irresponsabile chi, a casa nostra, si mettesse a fare giochi politici. Questo non è il momento dei giochi politici ma della chiarezza. Se Salvini interpreta quelle regole di ingaggio con correttezza e responsabilità, bene. Fino ad ora non l’ha fatto”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato da Massimo Giannini a “30 Minuti al Massimo”. “Non sarei responsabile se consentissi a Salvini di pensare di avere campo libero in questa maggioranza per le sue scorribande”, ha aggiunto. “Agli Italiani dico: siamo, siate responsabili, se seguite Salvini ci giochiamo l’estate. Non ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021) “Non vogliamo fare fuori, mi sembra che sia lui a voler fare fuori se stesso. Servono delle regole di ingaggio, sarebbechi, a casa nostra, si mettesse a fare giochi politici. Questo non è il momento dei giochi politici ma della chiarezza. Seinterpreta quelle regole di ingaggio con correttezza e responsabilità, bene. Fino ad ora non l’ha fatto”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, intervistato da Massimo Giannini a “30 Minuti al Massimo”. “Non sarei responsabile se consentissi adi pensare di avere campo libero in questa maggioranza per le sue scorribande”, ha aggiunto. “Aglidico: siamo, siate responsabili, seci. Non ...

Advertising

matteosalvinimi : “Italiani, non ascoltate Salvini e state chiusi in casa”. Se questa è l’unica proposta del PD, sono messi male...… - Rinaldi_euro : Sondaggio, riaperture e coprifuoco: per gli italiani meglio Salvini di Letta - - matteosalvinimi : Il segretario del Pd Letta non si fida degli Italiani e li vuole tenere ancora chiusi in casa. Io mi fido degli Ita… - FranciNurse : RT @matteosalvinimi: “Italiani, non ascoltate Salvini e state chiusi in casa”. Se questa è l’unica proposta del PD, sono messi male... Io… - Anna302478978 : RT @matteosalvinimi: “Italiani, non ascoltate Salvini e state chiusi in casa”. Se questa è l’unica proposta del PD, sono messi male... Io… -