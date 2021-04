Juventus, Pirlo ha le ore contate e a succedergli potrebbe arrivare un suo grande amico (Di venerdì 30 aprile 2021) Fine dell’esperienza in bianconero per Andrea Pirlo che, in qualunque modo finisca il campionato sarà sollevato dal ruolo di primo allenatore della Juventus. Il bresciano non è riuscito nell’impresa di confermare gli strabilianti livelli a cui la Vecchia Signora aveva abituato pubblico e addetti ai lavori. I nomi che gli succederanno sono tanti, anche se L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Fine dell’esperienza in bianconero per Andreache, in qualunque modo finisca il campionato sarà sollevato dal ruolo di primo allenatore della. Il bresciano non è riuscito nell’impresa di confermare gli strabilianti livelli a cui la Vecchia Signora aveva abituato pubblico e addetti ai lavori. I nomi che gli succederanno sono tanti, anche se L'articolo

Advertising

sportmediaset : La Juve ha già deciso: arriva #Allegri anche se Pirlo va in Champions. #SportMediaset - pisto_gol : Piena e totale solidarietà a Nicolò Pirlo e suo papà Andrea, con la speranza che questi delinquenti-perché non son… - CB_Ignoranza : Nicolò Pirlo ha oggi deciso di rendere pubblico l'ennesimo insulto ricevuto, dopo essere stato preso di mira da cos… - MondoBN : TRAINING CENTER, Esercitazioni - mister_ricci : È più 'maturo' lui di tanti altri pseudo-'senatori' (mi riferisco a #Bonucci, tanto per non fare cognomi).… -