Jesse Marsch: il Lipsia continuerà il suo percorso

Lo statunitense Jesse Marsch sarà il prossimo allenatore del Lipsia. Subentrerà il prossimo 1 luglio 2021 a Nagelsmann promesso sposo del Bayern Monaco. Per Marsch sarà un ritorno sulla panchina del Lipsia dopo l'esperienza come vice allenatore di Ralf Rangnick nella stagione 18/19. Arriva dal Salisburgo, altra squadra targata RedBull ad ennesima conferma della bontà e della resilienza del progetto calcistico proposto dalla famosa marca di bibite energetiche.

Chi è Marsch, il nuovo allenatore del Lipsia

Jesse Marsch è un 47enne americano nato in Wisconsin. È considerato uno dei talenti emergenti della panchina e può vantare un passato di tutto rispetto. Già assistente allenatore ...

