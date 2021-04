Giulia scrive una lettera d’amore a Sangiovanni, che si commuove fino alle lacrime (VIDEO) (Di venerdì 30 aprile 2021) La lettera di Giulia a Sangiovanni Nella puntata del daytime di Amici di ieri alle 19 su Italia 1, Giulia Stabile ha deciso di scrivere una lettera a Sangiovanni. Dopo varie ore gliel’ha lasciata sul letto dove lui l’ha subito trovata, ma ha deciso di non leggerla, aspettando che fosse lei a decidere quando potesse L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 30 aprile 2021) LadiNella puntata del daytime di Amici di ieri19 su Italia 1,Stabile ha deciso dire una. Dopo varie ore gliel’ha lasciata sul letto dove lui l’ha subito trovata, ma ha deciso di non leggerla, aspettando che fosse lei a decidere quando potesse L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

llauuuu__ : RT @sangiosbrando: giulia che scrive a gio ascoltando 'il cielo in una stanza' non la supererò mai. - Nems___ : RT @sangiosbrando: giulia che scrive a gio ascoltando 'il cielo in una stanza' non la supererò mai. - TancrediStan : RT @_amiciloves_: AMO MI DISPIACE TANTO MA DI GIULIA CHE SCRIVE UNA LETTERE PER SANGIOVANNI, BEH #Amici20 - unpotroppo : RT @sangiosbrando: giulia che scrive a gio ascoltando 'il cielo in una stanza' non la supererò mai. - eyestrange : RT @sangiosbrando: giulia che scrive a gio ascoltando 'il cielo in una stanza' non la supererò mai. -