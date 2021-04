Giappone, muore lottatore di Sumo: polemiche per il ritardo dei soccorsi | video (Di venerdì 30 aprile 2021) Non ce l'ha fatta Mitsuki Amano, il lottatore di Sumo di 28 anni che lo scorso marzo era stato lasciato in pedana senza soccorsi, dopo una violenta caduta. Il video mostra alcune immagini dell'incidente: il ragazzo dopo esser caduto con tutto il peso sulla testa, resta immobile per diversi minuti sulla pedana senza ricevere alcun intervento medico. Mitsuki, conosciuto come Hibikiryu, si è spento mercoledì per insufficienza respiratoria acuta. Le polemiche sul ritardo dei soccorsi non sono tardate ad arrivare: forse un intervento più tempestivo avrebbe potuto salvarlo. Guarda tutti i video Bolivia, arbtiro muore in campo a causa di un infarto None Goolaerts ciclista muore infarto Parigi-Roubaix ... Leggi su panorama (Di venerdì 30 aprile 2021) Non ce l'ha fatta Mitsuki Amano, ildidi 28 anni che lo scorso marzo era stato lasciato in pedana senza, dopo una violenta caduta. Ilmostra alcune immagini dell'incidente: il ragazzo dopo esser caduto con tutto il peso sulla testa, resta immobile per diversi minuti sulla pedana senza ricevere alcun intervento medico. Mitsuki, conosciuto come Hibikiryu, si è spento mercoledì per insufficienza respiratoria acuta. Lesuldeinon sono tardate ad arrivare: forse un intervento più tempestivo avrebbe potuto salvarlo. Guarda tutti iBolivia, arbtiroin campo a causa di un infarto None Goolaerts ciclistainfarto Parigi-Roubaix ...

